Kombi alev aldı! Üç katlı binada yangın paniği

Yangın, Fatih Mahallesi 9060. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 3'üncü katında E.K.'ye ait bir evin balkonunda bulunan kombide çıktı. Alevlerin sardığı kombi yangını kısa süreli paniğe sebep oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketine ait ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 3'üncü katın balkonuna ulaşarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.