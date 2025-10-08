Komşu katili için karar çıktı! Acılı aile: Adalet yerini buldu

Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde komşu oldukları öğrenilen Bayram A. (62) yonca yüklü traktörüyle arazisinden geçmek isteyen, komşusu Cengiz Çetin'e (45) av tüfeğiyle ateş ederek, ölümüne neden olmuştu. Evli ve 4 çocuk babası Bayram A. kasten adam öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın son duruşmasında son sözünde "Öldürme amacıyla ateş etmedim. Havaya ateş etmek istedim. Öldürme kastıyla ateş etsem birkaç kez ateş ederdim. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım." ifadelerinde bulundu.
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına ölen Cengiz Çetin'in eşi, annesi, kızları ve avukatları ile taraf avukatı katıldı. Duruşmada O.U. isimli bir tanık dinlenirken, kendisinin de aynı yere komşu yeri bulunduğunu, duvar çektiğini sonra sattığını belirterek, "Cinayete neden olan yer Bayram A.'ya ait patika bir yoldur. Bayram A.'nın evinin önüdür. Bu yoldan ölen Cengiz Çetin traktörle geçmek istediği için daha önce de Bayram A. geçmemesini istemiştir. Bu yüzden tartışma da yaşanmıştır." ifadelerinde bulundu.
"ÇOCUKLARIM ÖKSÜZ KALDI"
Duruşmada öldürülen Cengiz Çetin'in annesi Kadriye Tüfekçi adalete güvendiğini belirterek, "Çocuklarım öksüz kaldı. Oğlum annesinin önünde öldürüldü. Annenin önünde çocuğun öldürülmesi ne demek. Çocuğum böyle bir hareketi hak etmedi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.
Cengiz Çetin'in eşi Deniz Çetin ve kızları Kadriye ve Zehra Çetin de şikayetçi olduklarını belirterek, "Babam vefat ettiği için biz çok zor durumda kaldık. En ağır şekilde cezalandırılsın." şeklinde konuştular.
"ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"
Tutuklu sanık Bayram A. "Geceleyin gürültü üzerine dışarıda birden fazla kişi olunca kendimi korumak amacıyla tüfeği yanıma aldım. Traktörde balyalar yüklüydü. Geçmek istiyordu. Traktörün geçmemesini şoförüne söyledim. Traktör geçmeye başlayınca Cengiz arkamdan geldi. Tabii öncesinde küfretti. Oralı olmamıştım. Ben geriye eve doğru döndüm. Bu sırada traktör yürümeye başladı. Traktörün geçmesini hazmedemedim. Arkamdan ayak seslerini duyunca Cengiz'in bana zarar vereceği endişesiyle havaya ateş etmek istedim. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Olsa birkaç kez ateş ederdim. Eve geldim. Hemen 112'yi arattım. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. "ifadelerinde bulundu.
HAKSIZ TAHRİK İDDİASI
Sanık Bayram A. ve taraf avukatlarının yaptığı savunmanın ardından verilen 15 dakika ara sonrası karar açıklandı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, tutuklu sanık Bayram A.'nın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, indirim uygulanmadığını ve tutukluluğunun devamına karar verildiğini bildirdi.
Bayram A. ve avukatının olayda haksız tahrik bulunduğu iddiasıyla kararı istinaf mahkemesine taşıyacakları öğrenildi.
"BU KARAR BİZİ FERAHLATTI"
Öldürülen Cengiz Çetin'in kızı Kadriye Çetin duruşmadan sonra yaptığı açıklamada "Mahkemeden çıktık davanın peşindeydik. Babamı asla yalnız bırakmadık. O yanımızda olmayabilir ama her daim yanındaydık. Adalet yerini buldu. Zor durumda olan insanlar için de daha iyi olur. Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim verilmedi. Bu karar bizi ferahlattı." dedi.
"ADALET YERİNİ BULDU"
Öldürülen Cengiz Çetin'in kızı Zehra Çetin ise, "Babamızı kaybettiğimizden beri çok kötü şeyler yaşadık. Onun acısı hala devam ediyor. Adalet şaşmaz. Adalet yerini buldu. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı." şeklinde konuştu.
Öldürülen Cengiz Çetin'in eşi Deniz Çetin ise, "Adalete güveniyorduk. Adalet yerini buldu." dedi.