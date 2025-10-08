Komşu katili için karar çıktı! Acılı aile: Adalet yerini buldu

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına ölen Cengiz Çetin'in eşi, annesi, kızları ve avukatları ile taraf avukatı katıldı. Duruşmada O.U. isimli bir tanık dinlenirken, kendisinin de aynı yere komşu yeri bulunduğunu, duvar çektiğini sonra sattığını belirterek, "Cinayete neden olan yer Bayram A.'ya ait patika bir yoldur. Bayram A.'nın evinin önüdür. Bu yoldan ölen Cengiz Çetin traktörle geçmek istediği için daha önce de Bayram A. geçmemesini istemiştir. Bu yüzden tartışma da yaşanmıştır." ifadelerinde bulundu.