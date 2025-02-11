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Giriş Tarihi: 11.2.2025 18:14

Komşular arasındaki ağaç kavgası hastanede bitti: 3 kişi yaralandı!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ahmet Yılmaz ile komşusu Bedia Derici arasında kavak ağacı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yılmaz eline aldığı kürekle komşusun ve çocuklarını yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken Yılmaz gözaltına alındı.

DHA
Komşular arasındaki ağaç kavgası hastanede bitti: 3 kişi yaralandı!

Olay, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Ahmet Yılmaz ile komşuları Bedia Derici arasında iki ev arasındaki kavak ağacı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Yılmaz, evindeki kürekle Bedia Derici ile çocukları Salih ve Sevgi Derici'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise Ahmet Yılmaz'ı gözaltına aldı. Anne ve çocuklarının hafif yaralandıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Komşular arasındaki ağaç kavgası hastanede bitti: 3 kişi yaralandı!
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