Komşular arasındaki ağaç kavgası hastanede bitti: 3 kişi yaralandı!

Kavgada Yılmaz, evindeki kürekle Bedia Derici ile çocukları Salih ve Sevgi Derici'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise Ahmet Yılmaz'ı gözaltına aldı. Anne ve çocuklarının hafif yaralandıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.