Komşular arasındaki kavgada bir kişi ölmüştü: 3 tutuklama!

Tabancayla vurulan Yusuf Bayrak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze'de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.