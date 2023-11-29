Komşuları iki gündür haber alamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Ahmet Yaman'dan iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler evin zilini çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine bölgeye gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler, Yaman'ı salonda koltuğun üzerinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Ahmet Yaman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaman'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.