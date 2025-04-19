Haberler Yaşam Haberleri Komşuların alacak kavgası kanlı bitti! Alacaklı şahıs öldü
Giriş Tarihi: 19.4.2025 21:59 Son Güncelleme: 19.4.2025 22:32

Komşuların alacak kavgası kanlı bitti! Alacaklı şahıs öldü

Gaziantep'te komşu olan 2 esnafın alacak verecek tartışmasında kan aktı. Aralarında borç para yüzünden husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında alacaklı yaşamını yitirirken yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Komşuların alacak kavgası kanlı bitti! Alacaklı şahıs öldü

Oğuzeli ilçesinin Bulduk Mahallesi Merkez Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir giyim mağazası önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Yusuf Rahmani (40) ve ismi henüz bilinmeyen komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla saldırdı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği Yusuf Rahmani ile yoldan geçen Muhammed Şeyho (43) ve 10 yaşındaki Basit Kaddure yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Yusuf Rahmani yolda yaşamını yitirdi. Muhammed Şeyho Gaziantep Şehir Hastanesi'ne, Basit Kaddure ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken Yusuf Rahmani'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Komşuların alacak kavgası kanlı bitti! Alacaklı şahıs öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz