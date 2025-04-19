Komşuların alacak kavgası kanlı bitti! Alacaklı şahıs öldü

Oğuzeli ilçesinin Bulduk Mahallesi Merkez Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir giyim mağazası önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Yusuf Rahmani (40) ve ismi henüz bilinmeyen komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla saldırdı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği Yusuf Rahmani ile yoldan geçen Muhammed Şeyho (43) ve 10 yaşındaki Basit Kaddure yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Yusuf Rahmani yolda yaşamını yitirdi. Muhammed Şeyho Gaziantep Şehir Hastanesi'ne, Basit Kaddure ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken Yusuf Rahmani'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.