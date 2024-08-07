Komşuların ‘gürültü’ kavgası yargıya taşındı

İstanbul'da aynı apartmanda oturan komşuların gürültü kavgasında tehdit ve hakaretler havada uçuştu. Komşular birbirinden şikayetçi oldu. Uzlaşmaya giden dosya, tarafların anlaşamaması üzerine mahkemeye taşındı. Maltepe'de bir apartmanda altılı üstlü dairelerde yaşayan Yasemin-Murat T. çifti ile Fatma D. geçtiğimiz ekim ayında gürültü nedeniyle karşı karşıya geldi. Gürültüden rahatsızlık duyan Yasemin- Murat T. çifti, alt komşuları Fatma D.'nin kapısını çaldı. Daha önce de birçok kez tartışan komşular yine bağrışmaya başladı. İddiaya göre Fatma D., "Sen göreceksin daha beterini yapacağım, sana hiç huzur vermeyeceğim" diyerek Yasemin T.'yi tehdit etti. Yasemin T. ise "Hayvan, şizofren" diyerek hakarete başvurdu. Tüm apartmanı ayağa kaldıran iki kadının kavgasını Murat T. ayırdı. Daha sonra iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu. Savcılığın başlattığı soruşturma neticesinde dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi ancak komşular uzlaşmayı reddetti. Yasemin T.'nin "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar, Fatma D.'nin ise "basit tehdit" ve "kişilerin huzurunu bozma" suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi.