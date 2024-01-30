Konak farkı görecek!

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmalarını başlattı. Çankırı, bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda partililerle bir araya geldi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Ceyda Bölünmez Çankırı, basın açıklaması yaptı.

İZMİR'İ GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini aday gösterdiği için teşekkür ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Çankırı, "İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştıracak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Hamza Dağ ile 30 ilçe belediye başkan adayımıza 2024 yerel seçim sürecinde başarılar diliyorum. Bugün burada Konak'ımızın belediye başkan adayı olarak karşınızda bulunmaktan dolayı mutluluğumu dile getirmek isterim" ifadelerini kullandı.

'KOKAN KÖRFEZ TÜM AHENGİ BALTALIYOR'

Birçok başarılı ismin çıktığı, kartpostallara ilham olan, fotoğraflarıyla akla gelen Konak ilçesinin hak ettiği hizmeti görmediğini söyleyen Çankırı, "Yıllardır belediye yönetimlerinin doğru olmayan politikaları yüzünden ulaşımdan altyapıya türlü sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış, hak ettiği yeri bulamamış, güçlü potansiyelini ortaya çıkaramamıştır. Mesela kentin fotoğrafını çekmek isterseniz Kadifekale'ye çıkarsınız ama heyelan tehlikesinin doğurduğu göç sorunuyla yüzleşirsiniz. Tarihi güzelliklerin içinde yeni anılar oluşturmak isterseniz Karataş'ta Asansör'de olursunuz. Çünkü Konak'ta tarihi dokunun içinde soluk alabileceğiniz alternatif adresler bulamazsınız. Balığı hem oltada görebildiğiniz hem de tabakta yiyebildiğiniz, çiğdemin çitlendiği, sohbetin ve kahkahanın bol olduğu adres ise Kordon'dur. Ancak kokan körfez tüm bu ahengi baltalıyor. Asırlık duruşuyla İzmir'in simgesi olan, kentin ruhunu bünyesine katan, ilk buluşmaların randevu noktası olarak bilinen zamanın içindeki anı yaşayan ve yaşatan Saat Kulesi; gelin görün ki çevre düzenlemesi adı altında yıllardır yalnız bırakıldı. Konak körfezi ile dünyaya açılan liman kentlerinin en gözdesi iken kruvaziyer turizminin teğet geçtiği adrestir. Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise bugün alt yapı sorunu nedeniyle oluşan su baskınlarına karşı belediyenin dağıttığı kum torbalarıyla gündemde. Kemeraltı bugün esnafın kanayan yarası. 111 mahallesiyle, günlük akışta 1.5 milyon dinamiğiyle İzmir'in gelişiminde önemli rol model üstlenen Konak, hedefine kazandırma perspektifini oturtan ticaretiyle, kongreleriyle, turizmin, bilişimin kimlikleriyle gündemde olması gerekirken maalesef bugün bu sıkıntılarıyla konuşuluyor." dedi.

KONAK İÇİN GELİŞİMİN TAM ZAMANI'

Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konak yıllardır çözüme kavuşturulmayan şehir planlamaları, imar sorunları, altyapı yetersizliği, kaderine terk edilen sokak ve caddeleriyle artık gözde ilçe olmaktan çıkmış söz konusu sorunların merkezi haline gelmiştir. Türkiye Yüzyılı'nda ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, irade baltacılığından kaçınma fikriyle, kalpten kucaklaşan bir düsturla Konak'a hak ettiği itibarını kazandıracağız. Konak farkı görecek, yaşayacak. Nitekim Konak'ın bir dönemi daha heba olmasın. Mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretler yaparak sorunları yerinde görmek ve belediye olarak hızlı çözümler üretmek için mesai merfumu gözetmeksizin çalışacağız. Konak'ta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda temelleri sağlam atılan projelerle İzmir'e gerçek belediyeciliği göstereceğiz. Konak'ı birlikte geliştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İleri, daima ileri' diyeceğiz. Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı önünde 'Konak için gelişimin tam zamanı' diyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından Çankırı, partililerle Tarihi Kemeraltı esnafını ziyaret etti.