Konserdeki çifte ölümde ‘uyuşturucu’ izi

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde 5 bin kişinin katılımıyla cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü sabahın ilk ışıklarına kadar süren "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve Tuğrul M., hastanedelik oldu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Aksu ve Ramazanoğlu kurtarılamadı. Tuğrul M.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.





Furkan Aksu, Mahmut Sami Ramazanoğlu

Ölümlerin ardından Adli Tıp Kurumu ilk incelemesini tamamladı. Hazırlanan ön raporda, gençlerin uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak yaşamını yitirdiği saptandı. Kesin ölüm sebebi, detaylı otopsi ve toksikoloji analizlerinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak. Yaşamını yitiren Furkan Aksu Bartın'da toprağa verilirken, Mahmud Sami Ramazanoğlu da İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa verildi.