Haberler Yaşam Haberleri Konserdeki çifte ölümde ‘uyuşturucu’ izi
Giriş Tarihi: 20.10.2026

Konserdeki çifte ölümde ‘uyuşturucu’ izi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konserdeki çifte ölümde ‘uyuşturucu’ izi
  • ABONE OL

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde 5 bin kişinin katılımıyla cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü sabahın ilk ışıklarına kadar süren "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve Tuğrul M., hastanedelik oldu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Aksu ve Ramazanoğlu kurtarılamadı. Tuğrul M.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.



Furkan Aksu, Mahmut Sami Ramazanoğlu

Ölümlerin ardından Adli Tıp Kurumu ilk incelemesini tamamladı. Hazırlanan ön raporda, gençlerin uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak yaşamını yitirdiği saptandı. Kesin ölüm sebebi, detaylı otopsi ve toksikoloji analizlerinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak. Yaşamını yitiren Furkan Aksu Bartın'da toprağa verilirken, Mahmud Sami Ramazanoğlu da İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

#İSTANBUL #BARTIN #ŞİŞLİ #ADLİ TIP KURUMU #İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Konserdeki çifte ölümde ‘uyuşturucu’ izi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA