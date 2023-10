Konserleri iptal edilen Say’a Türkiye’den destek

İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşete karşı çıkan ünlü sanatçı Fazıl Say'a İsviçre ambargo uyguladı. Say, önümüzdeki günlerde İsviçre'nin dört kentinde vereceği konserlerin iptal edildiğini duyurdu. Gerekçesinin de Filistin'in dramına sessiz kalmamak olduğunu söyledi.

MAZLUMLARI SAVUNDU KONSERLERİ İPTAL OLDU

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim. Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım" dedi. Ünlü piyanist sözlerine "Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum. İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ LAFTA KALDI

Say sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla" diyerek tamamladı."

AK PARTİ'DEN SAY'A DESTEK

Skandal karar sonrası Say'a çok sayıda destek geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." dedi.

BATI'YA SERT ÇIKTILAR

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cemil Meriç'ten bir alıntı yaparak, Say'a destek verdi. Alıntıda şu ifadeler yer aldı: "Bütün Kur'an'ları yaksak. bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız; Osmanlı, yani İslam."

KONSER İPTALİNE TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu da, "Fazıl Say'ın Migros ile planlanan Avrupa'nın farklı şehirlerinde planlanan dört konseri açıklamasına göre İsrail ile alakalı tepkisel açıklamaları gerekçe gösterilerek iptal edilmiş. Tek kelime ile rezalet. Say açıklamasında Avrupa'nın ifade özgürlüğünün böyle olduğunu bilmezdim diyor. Aslında hep öyleydi hep ikiyüzlü işine geldiği gibi uyguladıkları bir ifade özgürlüğüydü ama kendisi de yaşayarak öğrenmiş oldu Fazıl Say." ifadelerini kullandı.

SAY'A DESTEK

Avukat Serra Tuğba Genç, "Avrupa'da iptal edilen konserlerle insanlığa karşı suça tepkide bile ikircikli, filtreli bakanların tahakkümünü göstermesi açısından ibretlik bir hadise. İş kaybeder tasasıyla haksızlığa karşı ses veremeyenler varlığında insanlık için müdanasız ses verenler takdiri hak ediyor." dedi.