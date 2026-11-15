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Giriş Tarihi: 15.11.2026 13:43

Konserve kutularına ve ayakkabı tabanlarına uyuşturucu gizlediler! 13,5 kilo esrarla yakalandılar

İstanbul Havalimanı’nda Fas’ın Kazablanka kentinden gelen iki kadın yolcunun valizlerinde yapılan aramada, konserve kutularına ve ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konserve kutularına ve ayakkabı tabanlarına uyuşturucu gizlediler! 13,5 kilo esrarla yakalandılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin 14 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği kontrollerde, Fas'ın Kazablanka kentinden gelen iki kadın yolcu şüphe üzerine takibe alındı. M.M. ve N.B.A. isimli kadın şüpheliler, havalimanında durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda uyuşturucunun gizlenme yöntemi dikkat çekti.

73 KONSERVE KUTUSUNDAN ESRAR ÇIKTI

Valizlerdeki 73 adet konserve kutusunun içerisine gizlenmiş 12 kilo 226 gram esrar bulundu. Aramaların devamında 4 adet ayakkabının tabanına zulalanmış 1 kilo 286 gram esrar daha ele geçirildi. Operasyonda toplam 13 kilo 512 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan iki kadın şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#FAS #İSTANBUL HAVALİMANI
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Konserve kutularına ve ayakkabı tabanlarına uyuşturucu gizlediler! 13,5 kilo esrarla yakalandılar
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