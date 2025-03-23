Konsolosluğa ateş açanlar paketlendi

İstanbul Şişli'deki Irak Konsolosluğu'na motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Konsolosluk binasına 9 kurşunun isabet ettiği olayda yaralanan olmadı. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, saldırıdan sonra kaçan iki kişi yakalanarak gözaltına aldı. Motosikletle kaçarken kaza geçirdikleri öne sürülen saldırganların, Daltonlar örgütü üyesi oldukları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Şüphelilerin, Daltonlar suç örgütü yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo'nun yakalanmasına misilleme olarak konsolosluğa saldırı yaptıkları öne sürüldü. Türkiye'ye getirilen Timo'nun 27 Mayıs 2024'te Eyüp Kara'nın ve 25 Ağustos 2024'te Yunus Erden'in öldürülmesinde yer aldığı tespit edildi. Yöneticilerinin yakalanmasına tepki için saldırı yapan çete üyelerinin, telefonları ile o anları kayda aldıkları ancak kaçarken kaza yapıp yakalandıkları için yayınlayamadıkları öne sürüldü.Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.