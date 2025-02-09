Kontak üzerinde bırakıp sigaraya indi: Saniyeler içinde aracı çalındı!

Esenler'de aracıyla seyir halindeyken sigara içmek ve hava almak için yol kenarına aracını park edip inen Y.K.'nin peşinden gelen hırsızlar aracın kontak anahtarını üzerinde görünce alıp gitti. Ne yapacağını bilemeyen Y.K. hemen durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler Kısa sürede iki hırsızın kimliğini tespit etti. Şüpheliler S.K. ve T.G. gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulup sahibine teslim etti. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.