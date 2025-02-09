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Giriş Tarihi: 9.2.2025 10:54 Son Güncelleme: 9.2.2025 10:55

Kontak üzerinde bırakıp sigaraya indi: Saniyeler içinde aracı çalındı!

İstanbul Esenler’de sigara içmek için yol kenarına park ettiği aracının üzerinde kontak anahtarını da bıraktı. Peşinden gelen hırsız aracı alıp gitti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli 2 kişiyi gözaltına alırken bulunan aracı da sahibine teslim etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kontak üzerinde bırakıp sigaraya indi: Saniyeler içinde aracı çalındı!

Esenler'de aracıyla seyir halindeyken sigara içmek ve hava almak için yol kenarına aracını park edip inen Y.K.'nin peşinden gelen hırsızlar aracın kontak anahtarını üzerinde görünce alıp gitti. Ne yapacağını bilemeyen Y.K. hemen durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler Kısa sürede iki hırsızın kimliğini tespit etti. Şüpheliler S.K. ve T.G. gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulup sahibine teslim etti. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kontak üzerinde bırakıp sigaraya indi: Saniyeler içinde aracı çalındı!
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