Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan araç, Tır'a saplandı
Giriş Tarihi: 2.9.2023 11:49 Son Güncelleme: 2.9.2023 12:11

Kontrolden çıkan araç, Tır'a saplandı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil, kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Tır'a arkadan çarptı. Kazada henüz 24 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Kontrolden çıkan araç, Tır’a saplandı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde meydana kazada Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Furkan Aytekin (24) idaresindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak, kendisi ile aynı yönde giden, Y.D. hakimiyetindeki Tır'a çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada önünde gitmekte olan Tır'a ok gibi saplanan otomobil, Tır ile birlikte yaklaşık 50 metre daha sürüklendi. Tır'a çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken, Tır şoförünün ihbarı ile olay yerine itfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, sürücünün cenazesi adli işlemler için morga kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Kılıçdaroğlu kendisine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı
Ne ‘Asena’ olabildi ne de ‘Demir Leydi’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dışarıdan nasıl göründüğünüzü bir bilseniz
İki büyük yanılgı
CHP’nin ‘üç iktidarı’ ve bunalımın kaynağı!
SON DAKİKA | Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar! "Türk mühendisler dünyaya damga vurdu
Henüz 15 yaşında ama 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası var
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan araç, Tır'a saplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA