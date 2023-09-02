Kontrolden çıkan araç, Tır’a saplandı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde meydana kazada Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Furkan Aytekin (24) idaresindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak, kendisi ile aynı yönde giden, Y.D. hakimiyetindeki Tır'a çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada önünde gitmekte olan Tır'a ok gibi saplanan otomobil, Tır ile birlikte yaklaşık 50 metre daha sürüklendi. Tır'a çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken, Tır şoförünün ihbarı ile olay yerine itfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, sürücünün cenazesi adli işlemler için morga kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.