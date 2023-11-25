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Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:26 Son Güncelleme: 25.11.2023 10:53

Kontrolden çıkan aracın çarptığı kadın öldü

Rize'de kontrolden çıkan araç karşından karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki kadına çaptı. Otomobilin çarptığı 75 yaşındaki Hafide Döne kaza yerinde hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kontrolden çıkan aracın çarptığı kadın öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Rize'nin fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin istikametinden Rize istikametine giden M.O. idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hafize Döne'ye (75) çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yola savruldu. İhbarı üzerine olay yerine Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Döne'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Döne'nin cansız bedeni cenaze arabasına konularak incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi. Sürücü M.O. ise olay yerinde gözaltına alındı

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Kontrolden çıkan aracın çarptığı kadın öldü
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