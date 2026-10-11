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Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:19 Son Güncelleme: 11.10.2026 09:30

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp alev aldı:1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile, ardından da ağaca çarparak alev aldı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralanırken otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA Yaşam
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp alev aldı:1’i ağır 2 yaralı
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Kayseri'nin ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, B.K.B. yönetimindeki 34 EFE 77 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile, ardından ağaca çarparak yola savruldu.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp alev aldı:1'i ağır 2 yaralı | Video

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaza sonrası otomobil alev alırken, B.K.B. ve yaralı yolcu E.İ., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu tamamen trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri B.K.B. ve E.İ.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti.

YARIM SAAT SONRA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılardan B.K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin yanma anı vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ #TALAS

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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp alev aldı:1'i ağır 2 yaralı
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