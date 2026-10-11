Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp alev aldı:1’i ağır 2 yaralı

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaza sonrası otomobil alev alırken, B.K.B. ve yaralı yolcu E.İ., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu tamamen trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri B.K.B. ve E.İ.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti.