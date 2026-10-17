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Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:46

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Süleyman Kalem (49) hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Kalem idaresindeki otomobil, Antalya istikametinden Burdur yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, otomobil sürücüsü Süleyman Kalem olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma S., Zeynep S., Rabia K. ve Emel K. yaralandı.ise yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Kalem'in ise cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

#BURDUR #ANTALYA
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
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