Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konuralp'te heyecan verici keşif: Tarihin ilk döküm kalıbı!
Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:41 Son Güncelleme: 8.11.2021 10:50

Konuralp'te heyecan verici keşif: Tarihin ilk döküm kalıbı!

İHA
Konuralp’te heyecan verici keşif: Tarihin ilk döküm kalıbı!

Düzce'de tarihe ışık tutacak gelişmeler yaşandı. Konuralp bölgesinde gerçekleştirilen Antik Tiyatro kazı çalışmalarında binlerce yıllık ve tarihin ilk döküm kalıpları olduğu tahmin edilen eser gün yüzüne çıkartıldı. İşte binlerce yıllık tarihin detayları...

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması ile birlikte hızlanan kazı çalışmalarında heyecan verice gelişmeler yaşanıyor. Konuralp Antik kentinin içinde barındırdığı tarih ve medeniyetlerin izleri yoğun çalışmalar sonucunda tek tek ortaya çıkıyor.


Kısa süre önce Roma dönemini yansıtan Akantüs yaprakları, yumurta ok silmeleri ve Medusa başı bezemelerinin yer aldığı alın parçalarının çıkarıldığı kazı çalışmalarında, bu kez binlerce yıldır toprağın altında bulunan madeni döküm kalıpları yeryüzüne çıkartıldı.
Döküm kalıplarının bulunması kazı ekibine büyük heyecan yaşatırken, üzerinde bronz aplik bir parçanın da olduğu madeni kalıpların, hangi döneme ait olduğu arkeologlar tarafından araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konuralp'te heyecan verici keşif: Tarihin ilk döküm kalıbı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA