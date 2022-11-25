Konya Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğe eziyet edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren, gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.