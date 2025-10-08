Konya Ereğli’de zincirleme kaza: 2 tır ve 1 minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti!

Acı kaza, saat 06.45 sıralarında Adana-Aksaray kara yolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Ömer Sağlam (28) yönetimindeki minibüs, Mahmut Kaya'nın (51) kullandığı TIR'a çarptı. O sırada seyir halinde olan Servet Güzel (41) idaresinde TIR'da kazaya karışan diğer TIR'a arkadan çaptı. İhbar üzere kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.