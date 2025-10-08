Konya Ereğli’de zincirleme kaza: 2 tır ve 1 minibüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti!

Acı kaza, saat 06.45 sıralarında Adana-Aksaray kara yolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Ömer Sağlam (28) yönetimindeki minibüs, Mahmut Kaya'nın (51) kullandığı TIR'a çarptı. O sırada seyir halinde olan Servet Güzel (41) idaresinde TIR'da kazaya karışan diğer TIR'a arkadan çaptı. İhbar üzere kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, arkadan çarpan TIR'ın ezilen kabini içinde sıkışan sürücü Servet Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada diğer TIR sürücüsü Mahmut K. ve minibüs sürücü Ömer S. ile 15 yaşındaki İ.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan Servet Güzel'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazaya ilgili tahkikat devam ediyor.