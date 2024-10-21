Konya Kitap Günleri 7’den 70’e her kesimden yoğun ilgi görüyor

Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Özgürlük İçin Oku" mottosuyla başlayan 11. "Konya Kitap Günleri"nin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Altay, kitapseverlerin birbirinden kıymetli yazarlarla ve çok sayıda kültürel faaliyetle buluştuğunu belirtti.

Başkan Altay, Yusufağa Kütüphanesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi'nin, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nden sonra en önemli kitapları barındıran kütüphaneler olduğunu ifade ederek, "Ayrıca kütüphaneleri en çok ziyaret edilen şehirde bulunuyoruz. Bu Konyalıların okumaya ne kadar hevesli ve ilgili olduklarının bir göstergesi" dedi.

Konya Kitap Günleri'nde Bekir Develi'nin "Bizim Hikayemiz" konulu söyleşine katılan Başkan Altay, "Her yıl artarak devam eden ilgi, iki yüzden fazla yayınevi, binlerce etkinlikle adeta Anadolu'nun kültür şölenini hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu yıl da coşkuyla 27 Ekim'e kadar devam edecek programlarımızda hem yayınevlerimizin milyonlarca kitabı sizlerle buluşacak hem de çok önemli isimleri şehrimizde ağırlayacağız. Programların çok güzel geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Altay, konuşmasında İsrail'in devam ettirdiği zulümlere dikkati çekerek, "Bu kadar güzel haberin içinde tabi birkaç şeyi de üzüntüyle söylemek lazım. Bu yılın etkinliğinin teması Filistin, Kudüs ve Gazze. Mottomuz da 'özgürlük için okuyoruz.' Herkes için okumak önemli. Türkiye'de yaşıyorsanız sadece kendiniz için değil, dünyadaki tüm insanlar için okumamız gerekiyor. İsrail'in canilikleri her geçen gün artarak devam ediyor. Kitap Günleri'nden bize çıkacak ders, daha çok okumalı, daha çok bilgi edinmeliyiz. Çünkü bilgiye sahip olan, dünyada güce sahip oluyor. Bugün dilimizle düzeltebildiğimiz kötülükleri bizden sonraki neslin eliyle düzelteceği bir Türkiye inşa etmek için hep birlikte okumaya devam etmemiz gerekiyor. Onun için çocuklarınızla, eşlerinizle, ailenizle burada olmanız bizler için çok kıymetli. Sizin bu desteğinizle biz de bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Salonda olan olmayan ama açıldığı günden itibaren Konya Kitap Günleri'ne katkı sağlayan herkese tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. İyi ki sizlere hizmet etmek bizlere nasip oldu, iyi ki hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun, Kitap Günleri'miz hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Develi de "Bizim Hikayemiz" konulu söyleşinde İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın son anında bile mücadeleyi bırakmadığını vurgulayarak, Filistin'in eşi görülmemiş bir mücadele örneği verdiğini ifade etti.

Konya Kitap Günleri'ne gelen gençler, öğrenciler, anne ve babalar ise, milyonlarca kitabın yer aldığı kültür şölenine katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

1 MİLYONDAN FAZLA KİTAP, YÜZLERCE YAYINEVİ VE ÇOK SAYIDA ETKİNLİK

1 milyondan fazla kitap, 250 yazar ve 250 yayınevinin katıldığı 11. Konya Kitap Günleri'nde kitap alışverişinin yanında; yazar buluşmaları, imza günleri, söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı dolu dolu bir program kitapseverlerle buluşacak.

KONYA KİTAP GÜNLERİ 27 EKİM'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Kitapseverler ilk gün; Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Kemal Sayar, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Sertaç Abi, Hulki Cevizoğlu, Yunus Emre Akkor ile bir araya geldi. İkinci gün ise; İbrahim Halil Üçer, Ömer Türker, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Dr. İlhami Fındıkçı, Hatice Kübra Tongar, Dr. Savaş Şafak Barkçin, Tarık Tufan kitapseverlerle buluştu. Konya Kitap Günleri'nin üçüncü gününde ise; Ali Ural, Peren Birsaygılı Mut, Yusuf Kaplan, Sevda Türküsev ve Dursun Ali Erzincanlı okuyucularıyla bir araya gelecek.

"Özgürlük İçin Oku" mottosuyla düzenlenen 11. Konya Kitap Günleri, 27 Ekim'e kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde ziyaret edebilecek.