Konya merkezli 3 ilde düzenlenen joker operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi alamayan kişilerle para karşılığı anlaşarak onlara yasadışı yollarla ehliyet sahibi olmalarının sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, bu adayları İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi. Elde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle 'joker' olarak adlandırılan başka kişilerin sınava sokulduğu, bu yöntemle asil adayların ehliyet almaya hak kazandıkları ortaya çıktı.

12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bunun üzerine harekete geçen polis, Konya merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 sürücü belgesi, 1 kimlik kartı ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilerek el konuldu. Haklarında, 'nitelikli dolandırıcılık' '6114 sayılı ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatılan şüphelilerinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.