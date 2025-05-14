Haberler Yaşam Haberleri Konya merkezli 3 ilde düzenlenen joker operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.5.2025 10:52 Son Güncelleme: 14.5.2025 10:55

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen joker operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde ehliyet alamayan kişilerin yerlerine ‘joker’ adı verilen adayları sokarak ehliyet almalarını sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin montajlanmış fotoğraflarla kimlik çıkartıp, anlaştıkları kurslara kayıt yaptırdıkları ardından da asıl kişi yerine başka kişileri sınava soktukları belirlendi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya merkezli 3 ilde düzenlenen joker operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi alamayan kişilerle para karşılığı anlaşarak onlara yasadışı yollarla ehliyet sahibi olmalarının sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, bu adayları İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi. Elde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle 'joker' olarak adlandırılan başka kişilerin sınava sokulduğu, bu yöntemle asil adayların ehliyet almaya hak kazandıkları ortaya çıktı.

12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bunun üzerine harekete geçen polis, Konya merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 sürücü belgesi, 1 kimlik kartı ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilerek el konuldu. Haklarında, 'nitelikli dolandırıcılık' '6114 sayılı ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatılan şüphelilerinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya merkezli 3 ilde düzenlenen joker operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz