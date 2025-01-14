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Giriş Tarihi: 14.1.2025 10:26

Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 GÖZALTI

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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