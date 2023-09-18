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Giriş Tarihi: 18.9.2023 11:04 Son Güncelleme: 18.9.2023 11:14

Konya Şehir Hastanesinde ilik nakli olan ilk hasta: Allah devletimizden razı olsun

Konya Şehir Hastanesinde kurulan Kök Hücre Nakli Ünitesi'nde ilik nakli olan ilk hasta olarak taburcu edilen 49 yaşındaki Feride Başişçi, herhangi bir enfeksiyon kapmaması için çocuklarına sarılıp, öpemiyor. Bunun için biraz daha beklemeleri gerektiğini belirten Başişçi, “Allah devletimizden razı olsun. Kendi şehrimizde hastalığımın tedavisini oldum ve iyileştim. Eskiden olsa bilmediğimiz başka şehirlere gidip oralarda tedavi olacaktım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şimdi biran önce toparlanıp çocuklarıma sarılmak istiyorum” dedi.

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Konya Şehir Hastanesinde ilik nakli olan ilk hasta: Allah devletimizden razı olsun

3 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi, bünyesinde bulundurduğu önemli bölümlerle bölgenin sağlık üssü konumunda bulunuyor. Birçok ilklerin de yaşandığı hastanede bugüne kadar 7 milyon vatandaş hizmet aldı. Hastanede 5 ay önce Kemik iliği Nakil Merkezi açıldı.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Merkezin ilk hastası ise merkez Meram ilçesine bağlı Gökyurt Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi Feride Başişçi oldu. Başişçi yaklaşık 6 ay önce ağır bir grip geçirdi. Daha sonra vücut ağrıları ağırlaşan ve yorgunluk belirtileri gösteren Başişçi, hastaneye başvurdu. Kan değerleri düşük olduğu tespit edilen Başişçi'nin hemen tedavisine başlandı. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra Konya Şehir Hastanesine yatışı yapılacakken bir de babasını kaybeden Başişçi, cenazeyi uzaktan izledi ve hemen ardından hastaneye yatışı yapıldı. 36 gün boyunca eşi Mustafa Başişçi ile izole bir şekilde odadan çıkmadan tedavi gören Feride Başişçi, yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Evine gönderilen ancak en az 3 ay boyunca yine izole bir hayat yaşamak durumunda olan Feride Başişçi'yi SABAH evinde ziyaret etti. Duygularını anlatan Başişçi, "Allah devletimizden razı olsun. Kendi şehrimizde hastalığımın tedavisini oldum ve iyileştim. Eskiden olsa bilmediğimiz şehirlere gidip oralarda tedavi olacaktım. Belki kimse bu kadar güzel ilgilenmeyecekti. Bizim her şeyimizle yakından ilgilendiler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şimdi toparlanıp çocuklarıma, sarılıp, öpeceğim günü bekliyorum" dedi.

'ANNELERİNE SARILMAYI BEKLİYORLAR'

Aynı evde yaşamalarına rağmen annelerine sarılıp, öpemeyen 15 yaşındaki Bahar ile 12 yaşındaki kardeşi Mehmet Ali ise, "Aylarca annemizin eve gelmesini bekledik. Şimdi eve geldi ama sarılıp, öpemiyoruz. Ama sabrediyoruz. Annemiz iyi olsun da biz bekleriz" dediler.

'AYLARCADA OLSA BEKLERDİM'

Feride Başişçi'nin en büyük destekçisi ise hayat arkadaşı Mustafa Başişçi (48). Kendisi de daha önce bacağından operasyon geçirmesine rağmen 36 gün boyunca odadan bile çıkmadan hastanede eşini bekleyen Başişçi, "Hayat paylaşmaktır. Ben eşimle hayatı paylaşıyorum. 36 gün değil 36 ay beklerim" diye konuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Şehir Hastanesinde yeni kurulan Kök Hücre Nakli Ünitesinde ilik nakli gerçekleştirilen ilk hasta sağlıkla taburcu edildi. Ünitede lösemi ve lenfoma hastalarına nakiller yapılıyor. Hastalar daha önce başka şehirlere gitmek zorunda kalıyordu" ifadelerini kullandı.

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Konya Şehir Hastanesinde ilik nakli olan ilk hasta: Allah devletimizden razı olsun
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