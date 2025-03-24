Konya’da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. İbrahim Öztürk yönetimindeki 42 ADS 736 plakalı motosiklet, aynı yönde giden F.B.'nin kullandığı 06 DVS 824 plakalı motosikletle, iddiaya göre, aşırı hız sonucu çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki sürücüden Öztürk, motosikletiyle bariyerleri devirip karşı şeride geçti. Kazada sürücüler Öztürk ve F.B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılardan Öztürk, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan F.B.'nin de durumunu ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.