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Giriş Tarihi: 7.12.2022 18:49

Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Konya’da 3 TIR’ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Ereğli karayolu Hortu mevkisinde meydana geldi. İlyas Tufan yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, İsmail Aylıdere'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. İki TIR da çarpışmasının şiddetiyle şarampole savrulurken, bu sırada Hasan Çetin yönetimindeki TIR da Aylıdere'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere ile yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı. Diğer sürücü Hasan Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
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