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Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:19

Konya’da acı kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!

Konya’nın Hüyük ilçesinde seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç birbirine girdi. Meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Konya’da acı kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!
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Kaza, Beyşehir-Hüyük Kara yolunun 17. kilometresi, Yelten mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar sağlık görevlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA

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Konya’da acı kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!
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