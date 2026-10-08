Konya’da acı kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar sağlık görevlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.