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Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:14 Son Güncelleme: 28.11.2023 11:33

Konya’da aranan şahıslara operasyon: 133 şüpheli saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı

Konya’da 129 ekip ve 456 personelin katıldığı aranan şüphelilere yönelik son yılların en büyük operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 75’i cezaevine gönderildi.

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Konya’da aranan şahıslara operasyon: 133 şüpheli saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 60 ekip ve 150 personel, 28 dış ilçede ise 69 ekip ve 306 personel ile kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

133 şüpheli saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alınırken, bu son yıllardaki en fazla aranması bulunan şüpheli sayısı olarak kayıtlara geçti. Gözaltına alınan şüphelilerden 75'i cezaevine gönderilirken, 58 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Konya’da aranan şahıslara operasyon: 133 şüpheli saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı
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