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Giriş Tarihi: 5.8.2025 01:06

Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA Yaşam
Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Seyis Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan bir grupta bulunanlar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.K., M.B.A.'yı kalçasından bıçaklarken, iki kişi de bıçakla hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yaralılar ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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