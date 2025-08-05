Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.K., M.B.A.'yı kalçasından bıçaklarken, iki kişi de bıçakla hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.