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Giriş Tarihi: 20.1.2022 19:12

Konya'da bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma ölümle sonuçlandı!

DHA
Konya’da bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma ölümle sonuçlandı!

Konya'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.  Fuat Gümüşyay, tartıştığı arkadaşı Edip Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda bıçakla yaralanan Edip Y. de hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokakta meydana geldi.

Fuat Gümüşyay ile arkadaşı Edip Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini iki arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı.

Yaralanan ve kanlar içinde kalan iki arkadaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve göğsünden yaralandığı öğrenilen Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Edip Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Konya'da bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma ölümle sonuçlandı!
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