Konya’da bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma ölümle sonuçlandı!

Yaralanan ve kanlar içinde kalan iki arkadaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve göğsünden yaralandığı öğrenilen Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Edip Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.