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Giriş Tarihi: 5.10.2026 14:42

Konya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu kadın öldü

Konya'da ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi İzzet Elbük’ün (55) kızının gözü önünde defalarca tabancayla vurduğu Vennaz Elbük (50), hayatını kaybetti. Cani koca evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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DHA Yaşam
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Konya'da dün saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. İzzet Elbük, boşanma aşamasında ve ayrı yaşadığı eşi Vennaz Elbük'ün oturduğu eve geldi. İzzet Elbük eşini evde bulamadı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Elbük, apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi Vennaz Elbük ve kızı ile karşılaştı. İzzet Elbük, kızının gözü önünde Vennaz Elbük'e tabancayla defalarca ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden Vennaz Elbük, yere yığıldı. İzzet Elbük ise aracına binip uzaklaştı.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi Vennaz Elbük, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elbük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Olaydan kısa süre sonra evinde gözaltına alınan İzzet Elbük'ün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA #SELÇUKLU

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Konya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu kadın öldü
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