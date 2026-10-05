Konya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu kadın öldü

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Elbük, apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi Vennaz Elbük ve kızı ile karşılaştı. İzzet Elbük, kızının gözü önünde Vennaz Elbük'e tabancayla defalarca ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden Vennaz Elbük, yere yığıldı. İzzet Elbük ise aracına binip uzaklaştı.