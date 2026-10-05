Konya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu kadın öldü

DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Elbük, apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi Vennaz Elbük ve kızı ile karşılaştı. İzzet Elbük, kızının gözü önünde Vennaz Elbük'e tabancayla defalarca ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden Vennaz Elbük, yere yığıldı. İzzet Elbük ise aracına binip uzaklaştı.
2 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi Vennaz Elbük, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elbük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Olaydan kısa süre sonra evinde gözaltına alınan İzzet Elbük'ün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.