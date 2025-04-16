Konya’da dehşet: Eski eşi ile komşularını dövüp evi yaktı!

Olay, saat 06.00 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 153528 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı.