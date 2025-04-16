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Giriş Tarihi: 16.4.2025 16:46

Konya'da dehşet: Eski eşi ile komşularını dövüp evi yaktı!

İnanılmaz olay Seydişehir ilçesinde yaşandı... Ramazan A. (60), boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darbedip, evi ateşe verdi.

DHA
Konya’da dehşet: Eski eşi ile komşularını dövüp evi yaktı!

Olay, saat 06.00 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 153528 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor...

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Konya'da dehşet: Eski eşi ile komşularını dövüp evi yaktı!
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