Konya’da dehşet! Yavru kedilerin üzerinde önce sigara söndürdü, sonra ayaklarıyla çiğneyerek öldürdü!

Kan donduran olay, 7 Ekim'de merkez Meram ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde yaşandı. Aydın ailesi tarafından bir bahçede bakılan kediler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Henüz 2 aylık olan 4 yavru kedi, ayakla üzerlerine basılarak öldürüldü.

Anne kedinin ise üzerinde sigara söndürüldü ve yapılan kontrollerinde belinde kırık olduğu tespit edildi. Aile üyelerinin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.