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Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:16

Konya'da dehşet! Yavru kedilerin üzerinde önce sigara söndürdü, sonra ayaklarıyla çiğneyerek öldürdü!

Konya’da, hayvansever bir ailenin bahçesinde beslediği 4 yavru kedi ayakla ezilerek katledildi. Üzerinde sigara izmariti söndürüldüğü ve vücudunda kırıklar olduğu belirtilen bir kedi ise tedavi altına alındı. Emniyet birimleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Konya’da dehşet! Yavru kedilerin üzerinde önce sigara söndürdü, sonra ayaklarıyla çiğneyerek öldürdü!
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Kan donduran olay, 7 Ekim'de merkez Meram ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde yaşandı. Aydın ailesi tarafından bir bahçede bakılan kediler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Henüz 2 aylık olan 4 yavru kedi, ayakla üzerlerine basılarak öldürüldü.

Anne kedinin ise üzerinde sigara söndürüldü ve yapılan kontrollerinde belinde kırık olduğu tespit edildi. Aile üyelerinin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

#KONYA
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Konya'da dehşet! Yavru kedilerin üzerinde önce sigara söndürdü, sonra ayaklarıyla çiğneyerek öldürdü!
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