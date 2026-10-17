Konya’da dev organizasyon başladı: Yüzbinlerce kitapseveri buluşturacak!

13. Kitap Günleri'nin kapılarını Selçuklu Kongre Merkezi'nde açtığını kaydeden Başkan Altay, "Bu yıl yine coşkuyla 116 yayınevinden misafirlerimiz var. Etkinlik boyunca da 147 yazarımız kitapseverlerle buluşacak. Burada hem çocuklar hem gençler için hem de bütün yaşlardaki kitapseverler için hazırlıklarımızı yaptık. Yine çocuklarımızın etkinlik alanları ve söyleşilerimizle birlikte Kitap Günleri'nin dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. Herkesi Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki 13. Kitap Günlerimize davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.