Konya’da doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı.