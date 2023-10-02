Konya’da düğünde silah atılmaması uyarısı yapan polislere saldırı: 4 polis yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emirkaraslan Sokakta meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde davetlileri tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Silah seslerinden endişelenen çevredeki vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ile bekçiler sevk edildi. Düğün yerinde bulunanlara silah atılmaması konusunda uyarı yapan polislere, davetliler, taş ve cam şişelerle saldırdı. Olayda 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

TAKVİYE GELEN EKİBİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ SÜRDÜ



Yaşanan gerginlik üzerine polis memurları sağlık görevlisi ve takviye ekip gönderilmesini istedi. Kısa sürede adrese gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle olaylar sonlandırıldı. Yaralı polislere de sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. Bu sırada yaşananları duyunca bölgeye gelen düğün sahibinin bir yakını ise hafif ticari aracını sokakta bekleyen polis ve bekçilerin bulunduğu kalabalığın üzerine sürdü. Polisler, havaya tabancayla uyarı atışı yaparak aracı durdurdu. Aracın sürücüsü ile olaylara karıştığı belirlenen toplam 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaralı polis memurları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.