Konya’da eşi Havva Adıyaman’ı öldürüp intihar etmişti: Yusuf Adıyaman’ın suç dosyası kabarık çıktı!

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortala çıkmaya başladı. Havva Adıyaman'ın önceki evliliğinden 3, Yusuf Adıyaman'ın da 2 çocuğu olduğu, çiftin bu evliliklerinde de 1 çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi. Yusuf Adıyaman'ın, çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiği ve 6 yaşındaki çocuklarının kapıyı açıp içeri girmesiyle eşiyle tartıştığı, ardından da yatak odasındaki tüfeği alıp, aynı odada önce eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi.