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Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:03

Konya’da faciaya ramak kala! Tır tamirinde korkutan patlama: Usta saniyelerle kurtuldu!

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Fren ustası, tırın körüğünün altında tamirat yaptığı esnada yaşanan korkunç olay kameraya saniye saniye yansıdı. Ustanın patlamayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Konya’da faciaya ramak kala! Tır tamirinde korkutan patlama: Usta saniyelerle kurtuldu!
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Edinilen bilgiye göre, Karapınar Sanayi Sitesi'nde fren servisi işleten Halis Demircan, arızalanan tırın tamirini yapmak için aracın körüğünün altına girdi. Tamir çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

PATLAMA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Patlamanın şiddetiyle büyük gürültü yaşanırken, sesi duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar panikle olay yerine geldi. Demircan, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.



PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Demircan'ın tırın altında çalıştığı sırada aniden meydana gelen patlama ve çevredeki kişilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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Konya’da faciaya ramak kala! Tır tamirinde korkutan patlama: Usta saniyelerle kurtuldu!
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