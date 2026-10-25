Konya’da faciaya ramak kala! Tır tamirinde korkutan patlama: Usta saniyelerle kurtuldu!

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Sanayi Sitesi'nde fren servisi işleten Halis Demircan, arızalanan tırın tamirini yapmak için aracın körüğünün altına girdi. Tamir çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
PATLAMA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Patlamanın şiddetiyle büyük gürültü yaşanırken, sesi duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar panikle olay yerine geldi. Demircan, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Demircan'ın tırın altında çalıştığı sırada aniden meydana gelen patlama ve çevredeki kişilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.