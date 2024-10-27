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Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:32

Konya’da feci kaza: İki araç çarpıştı: 3 yaralı!

Konya’da, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Konya’da feci kaza: İki araç çarpıştı: 3 yaralı!

Kaza, Ereğli ilçesi Karaman yolu üzeri Barboros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (41) idaresindeki 42 ANS 763 plaka otomobil ile M.T.'nin (57) kullandığı 42 ABE 990 plaka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hayvan yemi yüklü kamyonet sürücüsü M.B. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan N.T. ve K.T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Konya’da feci kaza: İki araç çarpıştı: 3 yaralı!
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