Konya’da feci olay! Sokak ortasında kanlı infaz! Meğer husumetlisiymiş...

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Alperen E., sokakta husumetlisi Mustafa Gör ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Apleren E., tüfekle Mustafa Gör'ü vurup yaraladı.

Gör, yere yığılırken, Alperen E. kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Gör, ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Mustafa Gör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli Alperen E. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.