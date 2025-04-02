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Giriş Tarihi: 2.4.2025 15:38

Konya'da husumetli vahşeti: Baba öldü, kızı yaralı!

Konya'da dehşet dolu anlar yaşandı... Selamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi Abdullah Sarıbaş (37) ile yanındaki kızı A.S.'yi (12) av tüfeği ile vurdu. Baba hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı...

DHA
Konya’da husumetli vahşeti: Baba öldü, kızı yaralı!

Kanlı olay, dün saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarını ziyarete giden Selamet L. ile husumetli olduğu Abdullah Sarıbaş sokak ortasında karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet L. av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı. A.S.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.'yi saklandığı evde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya'da husumetli vahşeti: Baba öldü, kızı yaralı!
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