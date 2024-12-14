Konya’da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunda bulunan Derebucak ilçesi yakınlarında yaşandı. Hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralananların yardımına ilk olarak yoldan geçenler koştu. Hafif ticari araçtakiler araziye fırlarken, bir kişi otomobilde sıkıştı. İhbarla kaza yerine gelen ekipler Hamdullah Kezben (28) ve Mahmut Duman'ın (31) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Mehmet Yurtadur'un (27) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.