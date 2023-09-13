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Giriş Tarihi: 13.9.2023 04:40

Konya'da iki kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Konya’da iki kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) yönetimindeki 42 LK 889 plakalı kamyona, Karaman-Konya kara yolu Kaşınhanı Mahallesi sapağında, sürücünün araçta bulunan akrabalarını indirmek için durduğu sırada, H.Y. idaresindeki 50 US 826 kamyon arkadan çarptı.

Aynı istikamette ilerleyen H.O. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil de kazaya karışarak yaklaşık 50 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ö'nün kullandığı kamyonun kasasında bulunan ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu Hayrullah ve Semsuddin S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile M.A.Ö, A.Ö, Z.S.Ö, H.Ö. ve Necip S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yabancı uyruklu Necip S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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