ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bunun üzerine polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Örgüt üyesi 2 kadının fuhuş vaadiyle müşterilerle buluştuktan sonra diğer şüphelilere haber verdiği ardından odaya giren şüphelilerin müşterileri dövüp, parasını gasp ettiği, ardından da video kaydı alarak şantaj yaptığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis 2'si kadın 11 şüpheliyi gözaltına aldı.