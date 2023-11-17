Konya’da kadın cinayeti! Karısını bu yüzden öldürmüş!

Kan donduran olay, pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi 150520'nci Sokak'ta, tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. En küçüğü 1 yaşında, en büyüğü de 18 yaşında olan 3 çocuk annesi Zekiye Ertuğrul, eşi Durmuş Ali Ertuğrul'un uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Durmuş Ali Ertuğrul ise olay günü konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali Ertuğrul, tabancayla önce eşi Zekiye Ertuğrul'u, ardından kayınvalidesi Ayşe Ç.'ye ateş etti. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş Ali Ertuğrul ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye Ertuğrul, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ayşe Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.