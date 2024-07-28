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Giriş Tarihi: 28.7.2024 11:39

Konya'da Kadir Ergüven'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü alkollü çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kadir Ergüven (42), hayatını kaybetti. Kaçan sürücü Musa Alpınar, bir sitenin otoparkında yakalanırken, 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

DHA
Konya’da Kadir Ergüven’e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü alkollü çıktı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Atakent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Musa Alpınar, yönetimindeki 51 EN 358 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Kadir Ergüven'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Ergüven, yaralandı. Sürücü Musa Alpınar otomobili ile kaçarken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ergüven, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü bir sitenin otoparkında yakalanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sürücü Alpınar'ın 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Konya'da Kadir Ergüven'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü alkollü çıktı
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