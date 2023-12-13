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Giriş Tarihi: 13.12.2023 16:43

Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, kızının tedavisi devam ediyor

Konya'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Zübeyde Ay'ın (53) cenazesi toprağa verildi, kızı Hümeyra Ay'ın (19) tedavisi ise devam ediyor.

DHA
Konya’da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, kızının tedavisi devam ediyor

Konya'daki olay, dün saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Zübeyde ve kızı Hümeyra Ay'dan haber alamayan komşuları, kontrol etmek için kilitli olmayan kapıyı açıp, eve girdiğinde anne-kızı hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapılan ilk kontrolde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gazdan zehirlenen kızı Hümeyra Ay ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Anne Zübeyde Ay'ın cenazesi ise evdeki incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Anne Zübeyde Ay, bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hümeyra Ay'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, kızının tedavisi devam ediyor
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