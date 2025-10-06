Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı: 14 yıl sonra aynı yerde kaza geçirip yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 6.10.2025 10:46 Son Güncelleme: 6.10.2025 10:47

Konya'da kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı: 14 yıl sonra aynı yerde kaza geçirip yaşamını yitirdi!

Konya'nın Ilgın ilçesinde Durmuş Çıplak (86), 14 yıl önce bisiklet kazası geçirip ölen kişiyle karıştırılmıştı. Evinde ağıtlar yakılırken balık avından dönünce gerçek ortaya çıkmıştı. 2 ay önce aynı yerde bisikletten düşüp yaralandı. Beyin kanaması geçiren Çıplak, dün yaşamını yitirdi.

DHA
Konya’da kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı: 14 yıl sonra aynı yerde kaza geçirip yaşamını yitirdi!

Ilgın ilçesi Kaplıca Caddesi'nde 2011 yılında bisikletli kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı. Oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu söyledi. Cenaze, işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı. Evde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu ortaya çıktı.

14 YIL SONRA AYNI CADDEDE...

Bu olaydan 14 yıl sonra Durmuş Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çıplak, tedaviye alındı. Çıplak, dün, 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Durmuş Çıplak'ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı: 14 yıl sonra aynı yerde kaza geçirip yaşamını yitirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz