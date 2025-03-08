Konya’da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

VATANDAŞLAR AYAKLANDI

Korkunç saldırı sonrası mahalle halkı ayaklandı. Vatandaşlar tepki amacıyla konvoy gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarı Ramazan Dayan, "Belediyemiz, köpekleri rutin olarak topluyor ama kenarda bir mahalle olduğumuz için yine de tedirginiz. Çok üzgünüz, bir insan olarak mübarek günde bu olay içimizi parçaladı. Mahallede de bir tedirginlik oluştu. Acaba bizim çocuklarımız ne olacak diye? Bu olaylar inşallah bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.