Konya’da korkunç olay! 2 yaşındaki çocuğu sokak köpekleri katletti

Olay, saat 18.15 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Başak Mahallesinde yaşandı. Evinin önünde oyun oynayan Suriye uyruklu çocuk Rana El Selci, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İddiaya göre yaklaşık 10 sokak köpeği çocuğa ısırmaya başladı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler köpekleri olay yerinden uzaklaştırdı. Mahalleli, vücudunun birçok yerinden ısırılarak ağır şekilde yaralanan küçük kızı kendi imkanları ile Konya Şehir Hastanesine götürdü.

Rana El Selci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Meymune El Selci ilk ifadesinde, kendisinin iftar hazırlığı için evde bulunduğunu, çocuğun da bu esnada dışarda oyun oynadığını, bağırma sesleri üzerine dışarıya çıktığını, çocuğunun köpekler tarafından ısırıldığını çevredekiler tarafından öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.